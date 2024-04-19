У Харкові на свої постійні маршрути повернулися два тролейбуси

Тролейбуси № 2 та № 12 у Харкові з 19 квітня курсують за своїми основними маршрутами.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Відсьогодні роботу тролейбусів організовано наступним чином:

№ 2: розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги – розворотне коло «Пр. Перемоги»;

№ 12: розворотне коло «Вул. Клочківська» – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Вадима Манька – вул. Лісопарківська – розворотне коло «Вул. Рудика».

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