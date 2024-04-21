Студентська лікарня у Харкові отримала потужний дизельний генератор

Міська студентська лікарня Харкова отримала дизельний генератор потужністю 100 кВт.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Генератор буде використовуватися як джерело живлення під час відключення електроенергії для забезпечення безперебійної роботи обладнання.

На сьогодні міська студентська лікарня надає лікувально-діагностичну та профілактичну допомогу на первинному та вторинному рівнях.

Щорічно у медзакладі проводиться понад 500 тис. лабораторних, близько 30 тис. функціональних, 22 тис. рентгенологічних та понад 16 тис. ультразвукових досліджень.

Агентство Телевидения Новости