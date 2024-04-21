Себастьєн Ож’є вирвав перемогу на ралі Хорватії в неділю

Восьмиразовий чемпіон світу Себастьєн Ож’є виграв свої перші перегони у 2024 році на ралі Хорватії.

Про це повідомляє офіційна сторінка ралі WRC.

Себастьєн Ож’є піднявся з третього на перше місце в загальному заліку драматичної неділі на ралі Хорватії, здобувши несподівану перемогу, в той час як Тьєррі Ньовілль і Елфін Еванс, які боролися за перемогу, потрапили в аварії.

Після трьох днів суперництва на переповнених глядачами асфальтових дорогах навколо столиці Хорватії Загреба, здавалося, що перемога буде за Ньовілем на Hyundai i20 N та валлійцем Евансом на Toyota GR Yaris. Однак, коли вони вирушили на другий етап останнього дня, їх розділяло лише 2,6 секунди, розклад раптово змінився.

Через запізніле повідомлення про темп нічний лідер Ньовілль занадто швидко увійшов у лівий поворот, автівку сильно занесло, після чого він вилетів з траси та зіткнувся з деревом. Удар зруйнував задній аеродинамічний обвіс його Hyundai, але, що більш важливо, коштував йому майже 25 секунд.

Не знаючи про проблему суперника, Еванс неправильно оцінив крутий правий віраж на тій самій ділянці й закрутився, втративши 20 секунд, поки намагався повернути машину в правильному напрямку. Це означало, що Ож’є, який посідав третє місце після першого етапу в п’ятницю вранці, несподівано вирвався вперед на 9,1 секунди за два етапи до фінішу.

На відміну від своїх колег, Ож’є не припустився таких помилок й тримав напарника по команді Toyota Еванса на відстані, випередивши його на 9,7 секундита завоювавши свій другий тріумф на ралі Хорватії, а також 100-й подіум у WRC.

«Це був важкий уїк-енд, – зізнався Ож’є, який їхав з Вінсентом Ланде. «Ми знали, що наша стартова позиція буде проблемою, але ми ніколи не здавалися і продовжували боротися протягом усього уїк-енду. Не думаю, що у мене коли-небудь було стільки моментів в одному ралі, але приємно здобути перемогу для команди».

Невілль, як і раніше, лідирує в чемпіонаті – на його рахунку 86 очок проти 80 в Еванса.

Ож’є, який провів два етапи з чотирьох у нинішньому сезоні, ділить п’яту позицію з іншим гонщиком Toyota Такамото Кацутою (по 45 балів).

Агентство Телевидения Новости