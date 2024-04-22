Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено після майже трьох місяців блокади зі сторони польських фермерів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНІАН.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів. Вона тривала з 9 лютого.

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі«, – зазначають у ДПСУ.

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