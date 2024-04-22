Сегодня 15:35
Просмотров: 27
Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено після майже трьох місяців блокади зі сторони польських фермерів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНІАН.
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів. Вона тривала з 9 лютого.
«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі«, – зазначають у ДПСУ.