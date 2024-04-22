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У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

21 квітня о 16:12 надійшов екстрений виклик до чоловіка 57-ти років.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

По прибуттю констатовано клінічну смерть внаслідок раптової зупинки кровообігу та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції.

Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 909 у складі : фельдшера, брата медичного та водія.

Хворого шпиталізовано до лікувального закладу

Агентство Телевидения Новости

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