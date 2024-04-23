Формула-1 змінить систему нарахування балів

Формула-1 цього тижня планує обговорити нову систему нарахування очок, однак вона не повинна змінити ситуацію для лідерів чемпіонату.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Повідомляється, що Ф-1 хоче нараховувати очки не для топ-10 пілотів гонки, а для топ-12.

Якщо зараз десятий пілот за підсумками гонки отримує 1 пункт, то пропонується запровадити систему, де десятий пілот заробить 3 очки, 11-й – 2 пункти, 12-й – 1 пункт.

Тоді нарахування балів виглядатиме так: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Це буде зроблено для того, щоб команди-аутсайдери могли б постійно боротися хоча б мінімальну кількість очок з огляду на відрив топ-5 команд чемпіонату від решти суперників.

Систему можуть запровадити з чемпіонату-2025.

Агентство Телевидения Новости