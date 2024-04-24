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Хмарно та дощитиме: прогноз погоди по Харкову на 24 квітня
За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненням, у другій половині дня невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.
По області хмарна погода з проясненням, у другій половині дня невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 20° тепла.