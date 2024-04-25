Вночі окупанти скинули КАБи на прикордонне село на Харківщині

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу обстрілів міста Харків не зафіксовано.

1:41 Куп’янський р-н, село Глушківка, під час обстрілу КАБ пошкоджено 8 приватних домоволодінь та автопричеп.

25 квітня, 1:40 Куп’янський р-н, Курилівська громада, село Кругляківка. Горів приватний будинок внаслідок обстрілу.

22:37 Харківський р-н, Липецька громада, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок.

21:40 Харківський р-н, Липецька громада, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 2 приватні будинки.

15:00 Вовчанськ. Внаслідок обстрілу зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки, 3 приватні будинки, гараж, 3 господарчі споруди, будівлю кафе.

14:26 Чугуївський р-н., Старосалтівська громада, село Кирилівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, 6 приватних будинків, 3 господарчі споруди та 1 двоповерховий багатоквартирний будинок.

24 квітня 14:25 Чугуївський р-н., Вовчанська громада, село Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі села Берестове.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 31,75 га території, знищили 481 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости