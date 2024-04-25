На Харківщині ворожі обстріли спричинили 5 пожеж

Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж у Харківському, Ізюмському районі та Куп’янському районах області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вранці окупаційні війська країни-терориста завдали артилерійський удар по середмістю Куп’янська. Один зі снарядів влучив у недіючу двоповерхову будівлю колишнього торговельного закладу, спричинивши пожежу.

На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 300 кв.м. Рятувальники працювали в умовах загрози повторних обстрілів. На ліквідацію вогню їм знадобилось близько 2-х годин. Постраждалих немає.

Опівдні в селі Новоплатонівка Борівської громади рятувальники ДСНС допомагали пожежникам відомчої пожежної охорони гасити лісову пожежу, спричинену ворогом.

Там горіла хвойна підстилка на площі 15 га. Спільними зусиллями протягом 2-х годин вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши перекиданню вогню на крони дерев.

Вночі окупанти били по прикордонному селу Липці Липецької громади та двом прикордонним селам Курилівської. У Липцях горів приватний будинок на площі 200 кв.м.

В селі Кругляківка також приватний будинок на площі 150 кв.м. А в селі Глушківка – автомобільний легковий причіп, який стояв на приватному подвір’ї. Всі ці пожежі оперативно ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Постраждалих немає.

О 15:00 рятувальники 47-ї частини ДСНС проводили перевірку території Вовчанська, щойно обстріляної ворогом. Виявлено зруйновану будівлю крамниці, пошкодження будівлі аптеки, 3-х приватних будинків, гаражу, господарчих споруд, а також будівлі кафе та ще однієї крамниці. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости