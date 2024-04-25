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Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова за необхідності допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли у війні проти росії.

Про це він сказав у середу, 24 квітня, в інтерв’ю Polsat News, пише Кореспондент.

Міністр нагадав, що Польща і раніше пропонувала допомогти Україні, щоб військовозобов’язані чоловіки повернулися на батьківщину.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», – сказав він.

Водночас Косіняк-Камиш не розкрив деталей того, як саме Польща буде допомагати.

«Будь-яка підтримка можлива», – сказала він про те, як би Польща відреагувала, якби Київ попросив допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Агентство Телевидения Новости

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