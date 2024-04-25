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На Харківщині патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

На Харківщині патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

24 квітня, на стаціонарному посту, патрульні зупинили автомобіль Skoda для перевірки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення відсутнє у наявних базах даних.

Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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