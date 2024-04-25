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У харківському Екопарку поповнення: народилися кільцехвості лемури

У харківському Екопарку поповнення: народилися кільцехвості лемури

У Харкові в Екопарку в родині кільцехвостих лемурів з’явилося двоє дитинчат.

Про це повідомляє пресслужба «Фельдман Екопарк».

«Зараз ці крихітні представники Мадагаскару міцно тримаються за хутро своєї матусі та сидять у неї на спині. Наші малюки почувають себе чудово та мають гарний апетит. Через кілька місяців дитинчата почнуть робити перші самостійні маленькі подорожі та повертатимуться до мами, щоб поїсти і зігрітися», – розповіли в Екопарку.

П’ять місяців самка годуватиме малюків, після чого, приблизно в 6 місяців, вони стануть повністю самостійними.

Агентство Телевидения Новости

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