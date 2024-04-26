На Харківщині скажений кіт покусав хазяїв: село на карантині

У селі Островерхівка Зміївської громади 22 квітня зареєстровано випадок сказу кота. У зв’язку із загостренням ситуації за сказом жителів Чугуївського району закликають уникати контактів з дикими тваринами та бути уважними до поведінки домашніх котів та собак.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

До спеціалістів Зміївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини 17 квітня звернулися власники кота, які розповіли, що кота не було вдома три дні, після його повернення на тварині помітили сліди від укусів та синці. При спробі нагодувати, кіт вкусив господарку за руку. Пізніше, при спробі погладити, кіт пошкрябав та покусав господаря. Фахівці рекомендували ізолювати тварину на 10-денний карантин, що господарі й зробили, але ввечері тварину виявили без ознак життя.

Лабораторним дослідженням було підтверджено сказ кота. Покусаним власникам померлого кота рекомендовано звернутися до лікувального закладу.

24 квітня в селі Островерхівка було введено карантин. Також визначено загрозливу зону – с. Тросне та мисливські угіддя зазначеного села, а с. Аксютівка, с. Тимченки та мисливські угіддя цих сіл визначено зоною спостереження.

Від початку року в Чугуївському районі зареєстровано 7 неблагополучних пунктів щодо сказу тварин (2 собаки, 3 лисиці, 2 коти). У двох з них, згідно з рішеннями ДНПК, карантинні обмеження знято.

Агентство Телевидения Новости