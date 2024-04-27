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Для «нейтральних» спортсменів з росії глава МОК зробив важливу заяву

Для «нейтральних» спортсменів з росії глава МОК зробив важливу заяву

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російських спортсменів можуть дискваліфікувати на Олімпійських іграх у разі демонстрації державних символів країни та символів підтримки так званої СВО («спеціальної військової операції»), як у країні-терористі прийнято називати розв’язану ними повномасштабну війну.

Про це повідомляє SPORT.UA.

«Політичні акції, як і раніше, заборонені під час змагань та на подіумах. Якщо російський спортсмен продемонструє прапор або символ Z, буде розпочато дисциплінарну процедуру, яка може призвести до дискваліфікації», — цитує Баха France24.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Спортсмени з рф та білорусі на них зможуть виступити виключно в нейтральному статусі за умови, що вони не пов’язані з силовими відомствами та не представляють командних видів спорту.

МОК не вимагатиме від них підписувати документ про засудження війни.

Білорусів та росіян не допустять до участі в параді спортсменів на церемонії відкриття, але вони зможуть відвідати захід.

У разі завоювання в Парижі золотих медалей їх нагороджуватимуть під спеціально створену музику без слів.

Агентство Телевидения Новости

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