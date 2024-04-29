Ломаченко прибув до Австралії: до бою за титул IBF залишилося менш ніж два тижні

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3, 11 KO) після прибуття до Австралії поділився очікуваннями від майбутнього бою з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).

Про це повідомляє SPORT.UA.

«Після довгого перельоту ми хочемо піти в готель і трохи поспати. Завтра вже будемо знати наші плани на майбутнє. Звичайно ж, я в захваті від майбутнього бою. Сподіваюся, що все буде добре, і подивимося, що станеться. У нас залишився всього тиждень тренувань. Тут ми проведемо останній тиждень тренувального табору. Тож ми почнемо завтра», – наголосив Ломаченко.

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в Австралії. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Агентство Телевидения Новости