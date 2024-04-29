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Помер колишній тренер харківського «Металіста» та збірної України Михайло Фоменко

Помер колишній тренер харківського «Металіста» та збірної України Михайло Фоменко

29 квітня помер український футболіст та колишній головний тренер національної збірної України 75-річний Михайло Фоменко.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Протягом кар’єри футболіста Фоменко грав за «Зорю» та «Динамо». За киян виступав із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА

За свою тренерську кар’єру український фахівець очолював «Динамо», «Металіст», «Верес» та інші клуби.

Фоменко також очолював збірну України з 2012 до 2016 рік. Він вивів «синьо-жовтих» на Євро-2016. Після участі в турнірі завершив кар’єру.

У 2023 році Фоменко повідомляв, що бореться з онкологічним захворюванням.

Агентство Телевидения Новости

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