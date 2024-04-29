Помер колишній тренер харківського «Металіста» та збірної України Михайло Фоменко

29 квітня помер український футболіст та колишній головний тренер національної збірної України 75-річний Михайло Фоменко.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Протягом кар’єри футболіста Фоменко грав за «Зорю» та «Динамо». За киян виступав із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА

За свою тренерську кар’єру український фахівець очолював «Динамо», «Металіст», «Верес» та інші клуби.

Фоменко також очолював збірну України з 2012 до 2016 рік. Він вивів «синьо-жовтих» на Євро-2016. Після участі в турнірі завершив кар’єру.

У 2023 році Фоменко повідомляв, що бореться з онкологічним захворюванням.

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