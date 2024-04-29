Борці Харківщини повернулися з чемпіонату України з «золотом» та «бронзою»

У місті Тячів Закарпатської області відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20-ти років, на якому харківські борці здобули дві золоті та дві бронзові медалі.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

У ваговій категорії до 82 кг «золото» виборов Рамазан Пашаєв. Він успішно дійшов до фіналу, де переміг Івана Цибанєва з Донецької області.

Також чемпіоном України став Дмитро Стрижекозін. У ваговій категорії до 130 кг він здолав усіх своїх суперників, зокрема у фіналі Антона Петрину з Київської області.

Бронзові медалі у ваговій категорії до 97 кг здобули Павло Торяник та Максим Головатий.

За підсумками чемпіонату збірна Харківської області посіла третє загальнокомандне місце. Друге було за борцями Закарпатської області, а перше вибороли кияни.

Агентство Телевидения Новости