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Харків’янка виборола три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу

Харків’янка виборола три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу

Харків’янка Катерина Садурська здобула 3 золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу.

Змагання відбувалися у Греції з 27 по 29 квітня, повідомляє ХОВА.

Катерина Садурська перемогла в дисциплінах динаміка без ласт (DNF), динаміка в ластах (DYN mono) та динамічні бі-ласти (DYNBF). Крім того, спортсменка встановила два рекорди України. 

За підсумками змагань Катерина Садурська з трьома золотими медалями виграла загальний залік серед жінок.

Загалом збірна України здобула на цьому Кубку світу 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди.

Агентство Телевидения Новости

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