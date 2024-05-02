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Харків’янка виборола три золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу
Харків’янка Катерина Садурська здобула 3 золоті медалі на Кубку світу з фрідайвінгу.
Змагання відбувалися у Греції з 27 по 29 квітня, повідомляє ХОВА.
Катерина Садурська перемогла в дисциплінах динаміка без ласт (DNF), динаміка в ластах (DYN mono) та динамічні бі-ласти (DYNBF). Крім того, спортсменка встановила два рекорди України.
За підсумками змагань Катерина Садурська з трьома золотими медалями виграла загальний залік серед жінок.
Загалом збірна України здобула на цьому Кубку світу 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди.