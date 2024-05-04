Збірна України по хокею обіграла Литву та підвищилася у класі

Відбувся останній та вирішальний матч чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1B між Литвою та Україною.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь українців, які виграли турнір і гарантували вихід у другий за рахунком Дивізіон 1A, повідомляє SPORT.UA.

Перша половина стартового періоду повністю залишилася за хокеїстами України, які були швидшими та активнішими, зумівши заробити для суперника три вилучення за 8 хвилин. Найкраща спецбригада більшості на ЧС реалізувала один шанс – класний кидок вдався Данилу Трахту.

А ось друга частина періоду пройшла в зоні українців, а Литва виглядала значно небезпечнішою. Господарі мали низку хороших моментів, але у воротах впевнено діяв Богдан Дяченко. Загалом нічия була б цілком справедливим результатом 20-хвилинки.

Другий період українці розпочали агресивно, заробили та не реалізували більшість, але другу шайбу забили. Вдало ключку перед воротами підставив Трахт, який оформив дубль. Для Данила це п’ята шайба на турнірі.

Наприкінці періоду Литва отримала чисельну перевагу, але її не використала.

Завершальний період пройшов з невеликою перевагою України, яка діяла обережно біля своїх воріт, але свій шанс у чужих знайшла. Більшість реалізував Денискін. Коли здавалося, що українці спокійно доведуть справу до перемоги, друге у матчі вилучення заробив Віталій Андрейків, а Литва, змінивши воротаря на польового, забила шайбу у форматі 6 на 4. На щастя, Україна відразу оформила четверту шайбу силами Пересунька. Олександр закинув у порожні ворота та став найкращим бомбардиром турніру.

У підсумку 4:1, Україна виграла чемпіонат світу і підвищилася у класі.

Вперше з 2017 року українські хокеїсти зіграють у другому за силою дивізіоні.

Агентство Телевидения Новости