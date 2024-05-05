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Неділю без дощу обіцяють синоптики харків’янам

Неділю без дощу обіцяють синоптики харків’янам

У неділю 5 травня у Харкові очікується хмарна погода, синоптики обіцяють до 18 градусів тепла.

Зранку у Харкові буде ясно, весь день без дощу. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго – вже вдень небо вкриється хмарами, які лишатимуться там до пізнього вечора. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень очікується максимум 18 градусів тепла, вночі до +12°. Вітер змінних напрямків, 1-6 м/с.

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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