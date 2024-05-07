Мінлива хмарність, дощ, можливі грози: погода у Харкові 7 травня

У вівторок 7 травня у Харкові очікується дощ, синоптики обіцяють до 24 градусів тепла.

Зранку у Харкові буде хмарно, а вдень очікується дощ та гроза. Ймовірність опадів до 82 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.

«День у Харкові буде хмарним – з самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. У другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря прогріється до 24 градусів тепла, вночі до +11°. Вітер переважно південно-західний, 3-9 м/с.

Фото: Олексій Гуслєв

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