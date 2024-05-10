До 16 градусів тепла, ясно: погода у Харкові 10 травня

У п’ятницю 10 травня у Харкові буде ясно, синоптики обіцяють до 16 градусів тепла.

День у Харкові буде сонячним, без дощу. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкрилося хмарами. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря прогріється максимум до 16 градусів, вночі обіцяють +10°. Вітер переважно західний, 2-4 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

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