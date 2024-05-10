Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:52
Просмотров: 61

До 16 градусів тепла, ясно: погода у Харкові 10 травня

До 16 градусів тепла, ясно: погода у Харкові 10 травня

У п’ятницю 10 травня у Харкові буде ясно, синоптики обіцяють до 16 градусів тепла.

День у Харкові буде сонячним, без дощу. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкрилося хмарами. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря прогріється максимум до 16 градусів, вночі обіцяють +10°. Вітер переважно західний, 2-4 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 