У Харкові призначили нового директора лікарні швидкої та невідкладної меддопомоги
Директором КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова» призначено Євгенія Благовещенського.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомили в Харківській міській раді.
З січня 2022 року Євгеній Благовещенський обіймав посаду директора КНП «Міський пологовий будинок №1».
У 1994 році він закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», а в 2020 році – Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Має науковий ступінь кандидата медичних наук, доцент.