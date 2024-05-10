Плавчині Харківщини вибороли медалі на чемпіонаті України

Змагання відбувалися у місті Бровари Київської області з 5 по 8 травня.

Плавчині з Харківської області здобули золоту, срібну та 4 бронзові медалі, повідомляє ХОВА.

Чемпіонкою України на дистанції 200 метрів вільним стилем серед жінок стала Карина Снітко з результатом 2 хвилини 2.76 секунди. Також на її рахунку – бронзові медалі на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем.

Дві нагороди Харківщині принесла Аліна Бобровська, яка стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів, а також посіла третє місце на дистанції 100 метрів батерфляй.

Ще одну «бронзу» здобула Лінда Ламіна на дистанції 50 метрів батерфляй.

Агентство Телевидения Новости