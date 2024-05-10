Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:12
Просмотров: 37

Плавчині Харківщини вибороли медалі на чемпіонаті України

Плавчині Харківщини вибороли медалі на чемпіонаті України

Змагання відбувалися у місті Бровари Київської області з 5 по 8 травня.

Плавчині з Харківської області здобули золоту, срібну та 4 бронзові медалі, повідомляє ХОВА.

Чемпіонкою України на дистанції 200 метрів вільним стилем серед жінок стала Карина Снітко з результатом 2 хвилини 2.76 секунди. Також на її рахунку – бронзові медалі на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем.

Дві нагороди Харківщині принесла Аліна Бобровська, яка стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів, а також посіла третє місце на дистанції 100 метрів батерфляй.

Ще одну «бронзу» здобула Лінда Ламіна на дистанції 50 метрів батерфляй.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 