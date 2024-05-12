У неділю синоптики прогнозують у Харкові максимум 14 градусів тепла

12 травня у Харкові буде хмарно, синоптики обіцяють до 14 градусів тепла.

Дощу у неділю у Харкові не прогнозують. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Харкові до самого вечора. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря прогріється максимум до 14 градусів, вночі обіцяють +5°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

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