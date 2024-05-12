Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:28
Просмотров: 40

У неділю синоптики прогнозують у Харкові максимум 14 градусів тепла

У неділю синоптики прогнозують у Харкові максимум 14 градусів тепла

12 травня у Харкові буде хмарно, синоптики обіцяють до 14 градусів тепла.

Дощу у неділю у Харкові не прогнозують. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається у Харкові до самого вечора. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря прогріється максимум до 14 градусів, вночі обіцяють +5°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 