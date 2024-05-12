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Україна посіла 3 місце на «Євробаченні-2024», перемогла Швейцарія

Україна посіла 3 місце на «Євробаченні-2024», перемогла Швейцарія

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2024». Україна посіла 3 місце.

Швейцарський виконавець Nemo з піснею «The Code» набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу, пише видання Бабель.

Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.

Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі.

Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так:

Пісенний конкурс «Євробаченні-2024» проходив у шведському Мальме. На ньому мали виступати 26 учасників, але представника від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували через звинувачення у насильницькій поведінці щодо співробітниці телевізійної команди після виступу в півфіналі. Його справою займається поліція, а нідерландський мовник заявив, що Кляйна не чипав операторку.

Представники України на «Євробаченні» були у футболках Free Azovstal Defenders. Так вони нагадали про військовополонених захисників Маріуполя.

Агентство Телевидения Новости

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