Уроки будуть безпечними: перша підземна школа у Харкові зустріла учнів

Перший тиждень повноцінних занять у харківській підземній школі. У понеділок за справжні парти сіли 230 дітей з 11 шкіл Індустріального району міста. У дві зміни навчаються школярі з 1 по 11 класи. Перши уроком у семирічної Даші сьогодні була математика, потім – письмо та читання. Особливе захоплення викликав сніданок.

Даша

Бургер, очень было прикольно. Мы, дети, обожаем бургеры и мучное всякоє. Мне нравится, в этой школе, интересно учиться. По онлайну учиться не так интересно. Здесь всегда могут помочь, а не то, что мама тебе помогает. Мама сожет сказать неправильно, а учитель скажет правильно. Ну я училась больше всего по онлайну и я там научилась читать. И пришла сюда уже со знаниями. Маленькими.

Вчителька початкових класів харківського ліцею ділиться враженнями від першого повноцінного шкільного дня.

Світлана Малявіна, вчитель ліцею № 70

Дітям дуже сподобалося, бо вони відчули парту, поспілкувалися. А в суботу їм обіцяли сніданки, і вони чекали на той сніданок, що ж там буде. Задоволені, смакують. Відрізняється – шкільне приміщення, діти за партою, дошка, колектив. Поки що важко, вони не можуть зорієнтуватися, бо вдома ж батьки щось можуть допомогти, а тут виходить, що треба міркувати самому. Це прекрасно.

Перший клас, в якому викладає Світлана Іванівна, займається тричі на тиждень. Малувато, жалкує вчителька. Умови в підземних класах максимально наближені до звичайної школи.

Олена Збицька, начальник управління освіти адміністрації Індустріального району

У нас є класи, в яких займаються діти, ресурсна кімната для занять з психологом, педагогічний воркшоп, де збираються вчителі, буфетна зона, організоване харчування, медичний кабінет, кабінет інформатики.

Алла Єрмола, вчитель гімназії № 88

Незважаючи на ситуацію, дітей дуже багато. Ми коли працювали онлайн, вони завжди мене питали: «Коли вже відкриється школа?» Нарешті прийшли і навіть не хочуть додому йти.

Олена Збицька, начальник управління освіти адміністрації Індустріального району

Навчання триває до 31 травня. В червні за бажанням в нас будуть класи, є школи, які хочуть навчатися, надолуження освітньої програми. А також у нас буде НМТ, наша підземна школа вибрана пунктом для проведення НМТ в червні місяці. Зараз вистачає педагогів, тому що діти прийшли зі своїми вчителями. І на 1 вересня питання вирішується, немає на сьогодні проблеми з кадрами. Співпрацюємо з педагогічними вишами і є кадри, які будуть забезпечувати навчання з 1 вересня 24 року.

З 1 вересня учнів у підземній школі суттєво побільшає – у дві зміни тут навчатимуться 900 дітей.





Агентство Телевидения Новости