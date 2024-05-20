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Цієї ночі над Україною було збито 29 «шахедів»
Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів міста Приморсько-Ахтарськ та міста Курськ – рф.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, йдеться в повідомленні.