Цієї ночі над Україною було збито 29 «шахедів»

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів міста Приморсько-Ахтарськ та міста Курськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости