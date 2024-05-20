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Хмарно та тепло: прогноз погоди по Харкову на 21 травня
За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
По області синоптики прогнозують мінливу хмарність.
У західній половині області місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без істотних опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.