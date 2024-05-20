Хмарно та тепло: прогноз погоди по Харкову на 21 травня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У західній половині області місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.

Агентство Телевидения Новости