У річці Тиса на кордоні з Румунією знайшли тіло

На кордоні з Румунією в Тисі знайдено тіло чоловіка – це вже восьмий подібний випадок за місяць.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Про перебування у річці людини без ознак життя прикордонників відділу «Тячів» Мукачівського загону повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

Потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія).

«Від початку травня це вже восьмий потопельник, який намагався подолати Тису», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Агентство Телевидения Новости