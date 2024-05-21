Невеликий дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову на 21 травня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, при грозах поривчастий.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, при грозах поривчастий.

Температура повітря вдень 23 – 28° тепла.

Агентство Телевидения Новости