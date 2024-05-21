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Палало довго та красиво: на Харківщині спецпризначенці НГУ нищать логістику окупантів
На Харківському напрямку росіяни намагаються зберегти транспортні засоби для забезпечення логістики.
Про це повідомляє Національна гвардія України.
«Бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» знищили чергову «буханку», якою ворог доправляв боєкомплект. Палало довго та красиво», – йдеться в повідомленні.
За даними НГУ, це вже восьмий подібний транспортний засіб, знищений на цьому тижні спецпризначенцями.