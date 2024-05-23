Нові навчальні класи облаштують у метрошколі в Харкові

У приміщеннях ст. м. «Імені О. С. Масельського» обладнають класи для навчання дітей.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Відповідне рішення було ухвалене 22 травня на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Торік навчальні класи облаштували на п’яти станціях метро: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова».

Запит на очне навчання дітей у безпечних умовах серед харків’ян зростає, тому було ухвалене рішення облаштувати додаткові приміщення для занять.

Агентство Телевидения Новости