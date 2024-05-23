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Всі шестеро загиблих у Харкові – працівники друкарні: росіяни вдарили по цивільному підприємству двома ракетами

Всі шестеро загиблих у Харкові – працівники друкарні: росіяни вдарили по цивільному підприємству двома ракетами

Під час масованого обстрілу Харкова вранці 23 травня дві ворожі ракети влучили по території друкарні в Основʼянському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Шестеро людей загинули, 16 зазнали травм. Всі жертви – працівники підприємства.

Зафіксовано влучання близько 15 ракет. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

За даними прокуратури, по території друкарні влучили дві російські ракети. Сталась масштабна пожежа.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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