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Всі шестеро загиблих у Харкові – працівники друкарні: росіяни вдарили по цивільному підприємству двома ракетами
Під час масованого обстрілу Харкова вранці 23 травня дві ворожі ракети влучили по території друкарні в Основʼянському районі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Шестеро людей загинули, 16 зазнали травм. Всі жертви – працівники підприємства.
Зафіксовано влучання близько 15 ракет. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.
За даними прокуратури, по території друкарні влучили дві російські ракети. Сталась масштабна пожежа.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України.