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Рятувальники ліквідовують пожежу після ракетних ударів по типографії у Харкові
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до семи, травмовано 16 громадян: триває розбір завалів та пошук постраждалих.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області
23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху.
Станом на 13:20 відомо про сімох загиблих, 16 людей поранені.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.