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Рятувальники ліквідовують пожежу після ракетних ударів по типографії у Харкові

Рятувальники ліквідовують пожежу після ракетних ударів по типографії у Харкові

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до семи, травмовано 16 громадян: триває розбір завалів та пошук постраждалих.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова. Сталося загоряння виробничого цеху.

Станом на 13:20 відомо про сімох загиблих, 16 людей поранені.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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