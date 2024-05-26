До 26 градусів тепла, без дощу: погода у Харкові 26 травня

У неділю 26 травня у Харкові очікується хмарна погода, синоптики обіцяють до 24 градусів тепла.

До вечора у Харкові буде хмарно, проте без дощу. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Харкові буде вкрите хмарами. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень очікується від 22 до 24 градусів тепла, вночі до +16°. Вітер переважно східний, 2-5 м/с.

Фото: Олексій Гуслєв

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