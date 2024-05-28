Після ударів росії по Харкову 25 травня в лікарнях залишається 20 поранених
Двоє людей, госпіталізованих після масованих обстрілів Харкова 25 травня, досі перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані з негативною динамікою.
13-річного хлопчика, який дістав осколкові поранення в центрі Харкова, виписали додому.
Після обстрілів Харкова 27 травня госпіталізовано вісім людей. Троє з госпіталізованих перебувають на стаціонарному лікуванні, інші – на амбулаторному.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харкова 25 травня зазнали травм 58 людей, 39 з них госпіталізовані. 18 цивільних були травмовані під час ворожого удару по центру міста. Внаслідок авіаударів по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» 17 людей загинули, 48 зазнали поранень.