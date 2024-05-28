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Після ударів росії по Харкову 25 травня в лікарнях залишається 20 поранених

Після ударів росії по Харкову 25 травня в лікарнях залишається 20 поранених

Двоє людей, госпіталізованих після масованих обстрілів Харкова 25 травня, досі перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані з негативною динамікою.

13-річного хлопчика, який дістав осколкові поранення в центрі Харкова, виписали додому.

Після обстрілів Харкова 27 травня госпіталізовано вісім людей. Троє з госпіталізованих перебувають на стаціонарному лікуванні, інші – на амбулаторному.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харкова 25 травня зазнали травм 58 людей, 39 з них госпіталізовані. 18 цивільних були травмовані під час ворожого удару по центру міста. Внаслідок авіаударів по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» 17 людей загинули, 48 зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости

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