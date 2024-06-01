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Ракетний удар по Балаклії: постраждали 13 людей, серед них вісім дітей

Ракетний удар по Балаклії: постраждали 13 людей, серед них вісім дітей

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 червня близько 5:00 зс рф завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у місті Балаклія Ізюмського району.

Всього постраждали 13 людей, серед яких:

•двоє дівчат 4 і 9 років;

•шість хлопчиків. Найменшому постраждалому 2 роки 9 місяців, найстаршому — 17;

•дві 35-річні жінки та 54-річна жінка;

•двоє чоловіків віком 32 та 38 років.

Всім постраждалим надається медична допомога. Поранених у тяжкому стані немає.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-К».

Агентство Телевидения Новости

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