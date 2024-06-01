На Харківському напрямку за добу знищено 126 окупантів

Оперативна інформація станом на 10.30 01.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку з початку доби нашими воїнами відбито одну атаку противника поблизу Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За вчорашню добу, за уточненими даними, ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів. Крім того, українські захисники знищили 17 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Трьом артилерійським системам противника завдано пошкоджень.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки. Зазнали втрат і відійшли. За минулу добу на цьому напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 79 осіб. Знищено один танк Т-80 та пошкоджено автомобіль.

На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень неподалік Роздолівки та Івано-Дар’ївки. Втрат наших позицій не допущено. Ситуація контрольована.

Від початку цієї доби вже відбулося 20 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, 92 рази атакували дронами-камікадзе, застосувавши 47 шахедів і 45 fpv-дронів, майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних типів озброєння.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, чотири пункти управління, дві артилерійські системи противника, засіб ППО, район зосередження військової техніки та дві бази пально-мастильних матеріалів.

Минулої доби загальні втрати противника склали близько 1130 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 101 автомобіль та 17 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости