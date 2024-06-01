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У Харкові чутно вибухи: окупанти обстрілюють місто (доповнено)

У Харкові чутно вибухи: окупанти обстрілюють місто (доповнено)

У Харкові пролунав вибух. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар прийшовся на близьке передмістя, зазначив Терехов.

Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.

Повітряні сили попереджали про загрозу КАБ в напрямку Харкова. 

Доповнено:

За попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.

Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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