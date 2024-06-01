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У Харкові чутно вибухи: окупанти обстрілюють місто (доповнено)
У Харкові пролунав вибух.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Удар прийшовся на близьке передмістя, зазначив Терехов.
Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Повітряні сили попереджали про загрозу КАБ в напрямку Харкова.
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За попередньою інформацією, о 13:16 окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району.
Інформація щодо руйнувань уточнюється. На цю хвилину постраждалих немає, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.