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Двоє людей загинули у ДТП на окружній дорозі у Харкові

Двоє людей загинули у ДТП на окружній дорозі у Харкові

Сьогодні, 1 червня, близько 12:30 у Харкові на окружні дорозі на перехресті поблизу повороту до села Сіряки не розминулися ГАЗ-2410 та мотоцикл BMW.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що 85-річний водій автівки, виконуючи переїзд перехрестя, не надав перевагу в русі 38-річному водію мотоцикла, який їхав головною дорогою.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а 83-річна пасажирка ГАЗ 2410 дустала тілесні ушкодження. Постраждалу у тяжкому стані госпіталізували.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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