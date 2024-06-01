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Рятувальники завершили пошукову операцію в зруйнованій 5-поверхівці у Харкові

Рятувальники завершили пошукову операцію в зруйнованій 5-поверхівці у Харкові

У Новобаварському районі Харкова завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому п’ятиповерховому будинку, по якому в ніч з 30 на 31 травня окупанти завдали ракетного удару.

Про це повідомили в ДСНС України.

Всього внаслідок ракетного удару 30 травня загинули семеро людей, фрагмент восьмого тіла передано працівникам Нацполіції.

Ще один чоловік 1959 р. н. загинув під час обстрілу Новобаварського району внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства.

26 людей постраждали.

Агентство Телевидения Новости

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