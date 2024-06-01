Окупанти завдали авіаудару по Харківському району: двоє постраждалих

1 червня близько 13:20 російські військові завдали авіаудару по селу Чайківка Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

47-річна жінка зазнала тілесних ушкоджень. У 70-річної жительки гостра реакція на стрес. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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