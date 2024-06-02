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Спеку без опадів прогнозують у Харкові 2 червня

Спеку без опадів прогнозують у Харкові 2 червня

У неділю 2 червня у Харкові прогнозують безхмарну погоду, синоптики обіцяють до 31 градуса тепла.

До вечора у Харкові буде сонячно, без дощу. Ймовірність опадів 2 відсотки, повідомляє sinoptik.ua.

«З самого ранку погода у Харкові буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря прогріється до 31 градуса тепла, вночі до +21°. Вітер переважно південно-західний, 3-5 м/с.

Агентство Телевидения Новости

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