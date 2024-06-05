Харків’янин виборов медаль молодіжного чемпіонату Європи U23 з фехтування

Харків’янин Андрій Опанасенко здобув бронзову медаль молодіжного чемпіонату Європи U23 з фехтування.

Про це повідомляє ХОВА.

Чемпіонат відбувся з 1 по 4 червня у Туреччині.

У чоловічих командних змаганнях з фехтування на шпазі Андрій Опанасенко разом з іншими партнерами по збірній України Нікітою Кошманом, Михайлом Краснюком та Максимом Перчуком у чвертьфіналі перемогли італійців з рахунком 45:36, але в поєдинку за вихід у фінал в один укол поступилися французам 44:45.

Далі був поєдинок за третє місце, який українці виграли 45:36 у збірної Швейцарії.

Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 2 золоті, 1 срібну, 1 бронзову медалі та посіла третє загальнокомандне місце.

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