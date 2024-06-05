У Харкові лікарі «швидкої» реанімували літнього чоловіка

4 червня о 2:42 надійшов екстрений виклик до чоловіка 97 років, у якого виявлено раптову зупинку кровообігу, яка сталась внаслідок гострого набряку легень.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів – стало відновлення вітальних функцій.

Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 410 у складі: фельдшера, сестри медичної та водія.

Хворого шпиталізовано до лікувального закладу .

Агентство Телевидения Новости