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У Харкові лікарі «швидкої» реанімували літнього чоловіка
4 червня о 2:42 надійшов екстрений виклик до чоловіка 97 років, у якого виявлено раптову зупинку кровообігу, яка сталась внаслідок гострого набряку легень.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів – стало відновлення вітальних функцій.
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД 410 у складі: фельдшера, сестри медичної та водія.
Хворого шпиталізовано до лікувального закладу .