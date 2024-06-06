9 медалей вибороли харківські самбісти на чемпіонаті України

У національному чемпіонаті з боротьби самбо серед підлітків харківські спортсмени вибороли 9 медалей.

Змагання відбулися в Тернополі з 3 по 5 червня, повідомляють в ХОВА.

В чемпіонаті України взяли участь 300 спортсменів 12-14 років з 19 регіонів країни. За підсумками змагань юні самбісти Харківщини здобули 3 золоті, 4 срібні та 2 бронзові нагороди.

Чемпіонами України стали: Ксенія Кирильчук (вагова категорія до 51 кг), Данило Олексенко (вагова категорія до 46 кг) та Максим Тихонов (вагова категорія до 59 кг).

Срібні медалі здобули: Поліна Стеблєва (вагова категорія до 43 кг), Милана Тихонова (вагова категорія до 55 кг), Варвара Харьковщенко (вагова категорія понад 65 кг) та Єгор Васютенко (вагова категорія до 38 кг).

Бронзовими призерами стали: Тетяна Дмитрієнко (вагова категорія до 51 кг) та Артем Науменко (вагова категорія до 42 кг).

В загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла третє місце. Друге було за спортсменами Сумської області, а перемогу одержали самбісти Дніпропетровської області.

Агентство Телевидения Новости