Харківські гонщики взяли участь у перегонах на гірській трасі

Потужні двигуни та круті повороти: харківські гонщики повернулися з гірських перегонів, організованих Галицьким автомобільним клубом. Для проведення змагань було обрано чотирикілометрову ділянку траси на Ужоцькому перевалі. Два дні двадцять п’ять учасників демонстрували майстерність водіння. Для мотогонщика зі Львова Олексія Добичіна це перший досвід саме в автоперегонах.

Олексій Добичін

Прекрасно пройшло, сходів не було, помилок майже не було, все на дуже високому рівні.

Дмитро Семенюк

Зайняв сьогодні друге місце, погода порадувала нас, гонка відбулася, все було на вищому рівні.

Андрій Сапужак вдруге бере участь в гірських гонках, раніше спортсмен їздив трекові гонки та крос.

Андрій Сапужак

Це друга асфальтна гонка і перша гонка на новій автівці. Перед тим їздили на Форді Ескорті, а це вже на ВАЗ 2108, свіжий, на стандартному моторі. Гонка цікава, будемо працювати далі над досягненням кращих результатів.

Олексій Беседін, президент автомобільного клуба «Харків»

Це були гарні перегони. А головне, це 25 ювілейна гонка. У 22 році нам не дали її провести і сьогодні ми нарешті її провели, цю гонку, яка відчиняла кожен сезон спортивний в Україні.

Змагання проходили в шести класах залежно від об’єму двигуна і підготовки автомобіля, починаючи від стандартних 1600 см кубічних і до ралійних турбомашин потужністю понад 300 кінських сил. Найшвидшим виявився спортсмен із Києва Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко

У такий непростий час для країни все-таки проводять змагання, я вважаю, що це потрібно. Треба якось підтримувати дисципліну, проводити змагання та збори спортсменів. Не розвивати, а хоча б підтримувати. Плюс паралельно робиться добра справа – благодійність на підтримку ЗСУ.

Не обійшлося й без небезпечних моментів – три автомобілі зійшли з траси та були пошкоджені, причому один з них – спортивна Хонда – під списання.





Агентство Телевидения Новости