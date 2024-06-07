Бій Джейк Пол – Майк Тайсон перенесено

Майк Тайсон і Джейк Пол не зустрінуться влітку цього року.

Бій легендарного у минулому боксера проти блогера було офіційно перенесено на осінь, повідомляє SPORT.UA.

Спочатку поєдинок був запланований на 20 липня, але під час перельоту 57-річний Тайсон зіткнувся з терміновою медичною проблемою – загостренням виразки.

«Незважаючи на те, що бій довелося відкласти, я скоро відновлю тренування. Я вдячний медичному персоналу, який мене лікував», – йдеться в заяві Тайсона.

Відкладений боксерський поєдинок колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні Майка Тайсона (50-6, 44 KO) і блогера Джейка Пола (9-1, 6 КО) відбудеться 15 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас.

Агентство Телевидения Новости