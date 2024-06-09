Три срібла у Чемпіонаті Європи з бойового джиу-джитсу виборов боєць ДПСУ з Харківщини

Чемпіонат Європи з бойового джиу-джитсу Combat Ju Jutsu відбувся в Іспанії, у місті Малґрат-да-Мар. Прикордонник з Харківщини виборов на змаганнях «срібло» у трьох категоріях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Назарій, молодший лейтенант Харківського прикордонного загону, виборов для України три нагороди у вагових категоріях до 77 кг, ветерани, а саме: «срібло» ground fight (боротьба в партері), «срібло» close contact (боротьба в стійці), «срібло» full contact (повний контакт).

До початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Назарій мав сімейний бізнес у сфері нерухомості, час на пізнання світу, самовдосконалення та заняття улюбленими єдиноборствами.

«На початку війни Назарій разом із дружиною займалися волонтерською діяльністю та намагалися приносити максимальну користь для військових у боротьбі з окупантами. Наприкінці 2022 далекий від військової служби чоловік, вирішив стати в однострій із Силами оборони України. Назарій поїхав до Києва, де пройшов курси підготовки молодшого офіцерського складу. А вже в березні 2023 року склав присягу на вірність народу Україні та в червні одягнув зелений кашкет», – розповіли в ДПСУ.

Наразі прикордонник готує бійців: вдосконалює з ними навички стрільби, навчає самозахисту та передає набутий досвід у ближньому бою.

Агентство Телевидения Новости